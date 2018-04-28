В тульском Заречье прошел рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

28 апреля в тульском Заречье прошел совместный рейд сотрудников административно-технического надзора и судебных приставов. Сотрудники ведомств взимали штрафы за нелегальную торговлю на улицах округа. Всего в Заречье таких точек 5 — на улицах Луначарского, 17, Октябрьская, 48б, М. Горького, 14, Пузакова, 1, Октябрьская, 95. Около 30 человек здесь торгуют текстилем, сладостями, овощами, фруктами и домашними заготовками. Часть из них делают это незаконно.

Ежедневно сотрудники Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы обходят все уличные торговые точки. В случае, если у продавца нет разрешающих документов и его развал не внесен схему торговых объектов города, составляется соответствующий акт. Дальше у продавца есть выбор: либо деятельность свою свернуть, либо участвовать в аукционе на размещение своего прилавка. Получить консультацию можно в Управлении экономического развития городской администрации. Правда многие придерживаются третьего варианта — продолжают торговать как ни в чем не бывало. В этом случае сотрудники УАТН являются к уличным продавцам с решением о демонтаже торговой точки.

За незаконную торговлю на улицах города продавцам выписывается штраф. У некоторых таких штрафов набралось уже с десяток, но оплачивать они их не хотят. Тогда в дело вступают судебные приставы-исполнители.

К основному долгу добавляется исполнительский сбор — 7% от суммы задолженности, но не менее 1 000 рублей.

Торговцы могут оплатить задолженность на месте. Если они отказываются, то судебные приставы-исполнители арестовывают товар и увозят на ответственное хранение. После этого у неплательщиков есть 10 дней, чтобы этот товар выкупить. Если же он остается невостребованным, его продают на аукционе.

Также должник может написать ходатайство, что будет сам реализовывать свой товар, а полученные средства в 10-дневный срок перечислит необходимые средства на депозитный счет структурного подразделения.

Сегодня, 28 апреля, рейд прошел по трем адресам:

ул. Пузакова, 1;

ул. Октябрьская, 95;

ул. М. Горького, 14.

На ул. Пузакова, 1 у продавца развала с текстилем 10 штрафов, большую часть из них она получила еще в прошлом году, сумма задолженности составила более 10 000 рублей. Учитывая, что в установленный законом срок женщина их не оплатила, к делу подключились судебные приставы. А, значит, помимо основного долга продавец должна заплатить исполнительский сбор — по 1 000 рублей за каждый штраф. В итоге общая сумма увеличилась до 21 700 рублей. Женщина долго препиралась с приставами, объясняя, что денег у нее нет. Но как только приставы начали описывать товар, женщина погасила всю задолженность.

На противоположной стороне, на ул. Октябрьской, 95, ситуация сложилась похожая. Правда, на этом развале торговали сладостями. Бойкая продавец в присутствии камер говорить что-либо отказалась, впрочем как и выплачивать набежавшую задолженность — вместе с исполнительским сбором она составила чуть больше 16 000 рублей. Приставы товар описали и увезли на ответственное хранение в структурное подразделение.

В Управлении административно-технического надзора подчеркнули, что подобные рейды на территории всего города будут проходить постоянно.