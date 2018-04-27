В Комсомольском парке Тулы высадили 100 берез

Фото Алексея Пирязева.

27 апреля в Комсомольском парке Тулы высадили порядка ста саженцев берез. Парки приступили к весенней декаде посадок деревьев на своих территориях. Эта работа для них сейчас в приоритете: все парки Тулы возрастные, сухие деревья в них удаляют, и лесной массив нуждается в пополнении. Как рассказала Myslo специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, на одно удаленное дерево высаживают два новых.

Сегодня в посадке березок в Комсомольском парке участвовали работники парка, школьники, студенты сельскохозяйственного колледжа, министр экологии и природных ресурсов региона Юрий Панфилов, руководитель ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев и директор Департамента лесного хозяйства по ЦФО Алексей Чернышов.

Юрий Панфилов – В нашем регионе в каждом муниципальном образовании с середины апреля проходят посадки деревьев. Число саженцев и сеянцев по сравнению с прошлым годом увеличилось. Территории озеленяют почти ежедневно, в рамках разных акций и на субботниках, сегодня, например, мы сажали деревья в рамках акции «Живи, лес!». Мы высаживаем разные породы деревьев, в том числе и ценные, это и сосна, и дуб черешчатый, и маньчжурский орех. В этом году в Тульской области высадим более 5000 тысяч саженцев и сеянцев.