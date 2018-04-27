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Фонтан на улице Братьев Жабровых в Туле: Порыв ликвидируют вечером
Фото Розарио Агро, Дмитрия Дзюбина и vk.com

Фонтан на улице Братьев Жабровых в Туле: Порыв ликвидируют вечером

Отремонтировать поврежденный участок теплопровода на улице Братьев Жабровых планируется к 19.00.

На месте работают специалисты АО «Тулатеплосеть». Часть улицы перекрыта.

Напомним, на пересечении улиц Вересаева и Братьев Жабровых произошел порыв обратного теплопровода диаметром 630 мм. Аварийными бригадами АО «Тулатеплосеть» была приостановлена подача горячей воды и работа котельной на улице Фрунзе.

Рабочие провели обследование места аварии. Сейчас аварийный участок огорожен, на место коммунальной аварии доставлена труба диаметром 630 мм и длиной порядка 7 метров. Аварийные бригады проводят ремонтные работы.

В результате аварии в зону отключения горячего водоснабжения попало 209 многоквартирных домов, девять детских садов и семь школ. Отметим, что образовательные организации продолжают работать в штатном режиме, образовательный процесс не нарушен.

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Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 1
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 2
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 3
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 4
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 5
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 6
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 7
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 8
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 9
Гейзер на ул. Бундурина, Фото: 10
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:41 +4
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