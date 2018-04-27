Фонтан на улице Братьев Жабровых в Туле: Порыв ликвидируют вечером

Фото Розарио Агро, Дмитрия Дзюбина и vk.com

Отремонтировать поврежденный участок теплопровода на улице Братьев Жабровых планируется к 19.00.

На месте работают специалисты АО «Тулатеплосеть». Часть улицы перекрыта.

Напомним, на пересечении улиц Вересаева и Братьев Жабровых произошел порыв обратного теплопровода диаметром 630 мм. Аварийными бригадами АО «Тулатеплосеть» была приостановлена подача горячей воды и работа котельной на улице Фрунзе.

Рабочие провели обследование места аварии. Сейчас аварийный участок огорожен, на место коммунальной аварии доставлена труба диаметром 630 мм и длиной порядка 7 метров. Аварийные бригады проводят ремонтные работы.

В результате аварии в зону отключения горячего водоснабжения попало 209 многоквартирных домов, девять детских садов и семь школ. Отметим, что образовательные организации продолжают работать в штатном режиме, образовательный процесс не нарушен.