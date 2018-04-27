В тульском кремле состоится фестиваль детской книги «ЛитераТула»

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Также он пройдёт на других городских площадках, запланирована обширная трёхдневная программа.

Третий детский книжный фестиваль «ЛитераТула» пройдёт 11, 12 и 13 мая с 10.00 до 20.00 одновременно в четырёх пространствах: в творческом индустриальном кластере «Октава», Тульском кремле, в арт-пространстве «Барабан» и независимом кинотеатре «ДКЖ-Кино».

В рамках театральной программы пройдут читки и обсуждения актуальных текстов для подростков, книжные спектакли для малышей и школьников, лекции и обсуждения для специалистов, занятых в детских театрах. На кинопрограмме состоятся показы экранизации современных детских и подростковых произведений. Традиционно запланирована большая программа о комиксах.

Пройдут две уникальные книжные выставки. Центр немецкой книги в Москве представит тулякам 80 самых красивых детских книг Германии, на которой мы увидим, полистаем, обсудим 80 выдающихся книг. Международный фестиваль книжной иллюстрации «Морс» покажет более 200 работ молодых российских иллюстраторов.

На фестиваль в Тулу приедут известные российские писатели, издатели и редакторы, а иностранным гостем фестиваля станет автор уникальной философской серии для детей «Платон и Ко» француз Жан-Поль Монген.

Вход на все мероприятия традиционно бесплатный без возрастных ограничений.