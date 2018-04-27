Как работают тульские налоговые инспекции и почтовые отделения в праздники

В связи с переносом выходных дней в режимы работы внесены изменения.

Управление ФНС России по Тульской области сообщает об изменении графика работы налоговых инспекций во время майских праздников.

В субботу, 28 апреля, подразделения будут работать с 9.00 до 17.00. В четверг, 3 мая – с 9.00 до 20.00. В праздничные дни – с 30 апреля по 2 мая, а также 9 мая, прием налогоплательщиков проводиться не будет.

Почта России тоже изменила график работы. В субботу, 28 апреля, и во вторник, 8 мая, все отделения Почты России будут функционировать с сокращением рабочего дня на один час. В воскресенье работа будет идти в плановом режиме, а в понедельник, 30 апреля – по графику субботы.

В среду, 2 мая, отделения Почты России будут работать в соответствии с графиком воскресенья. На следующий день работа продолжится в обычном режиме. После Дня Победы почтовые отделения будут работать по установленному графику.

О режиме работы тульских МРЭО в майские праздники можно узнать здесь.