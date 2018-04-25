Владимир Путин наградил Евгения Дронова медалью Героя Труда

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В Кремле прошла церемония награждения золотыми медалями «Герой Труда Российской Федерации». Награды вручены пяти россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Среди них Евгений Дронов — генеральный директор «Туламашзавода».

– Уникальное мастерство, золотые руки тульских оружейников издавна известны не только в нашей стране, но и по всему миру. Евгений Анатольевич Дронов всю свою жизнь посвятил продолжению этих славных традиций, внёс свой значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, развитие отечественной промышленности.

Туляк, сын фронтовика, он шаг за шагом прошёл путь от мастера цеха до генерального директора «Туламашзавода», постиг все тонкости работы предприятия — сложного организма со своими производственными проблемами, чувствительными для людей социальными задачами.

Под руководством Евгения Анатольевича в последние годы освоен выпуск современных образцов военной техники, которые поступают на вооружение армии и флота, а сам завод вновь и вновь доказывает конкурентоспособность своей продукции, свою готовность работать на высочайшем технологическом уровне, — отметил Президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, эта награда отражает всю глубину уважения к тем людям, которые своим настоящим, подвижническим трудом, каждодневной работой вписывают новые страницы в историю Отечества.

Евгений Анатольевич Дронов признался, что волнуется, получая эту награду из рук главы государства.

– Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить Вас за высочайшую оценку моего труда. Эта высокая оценка требует высокой ответственности. Убеждён, что когда Вы принимали это решение, Вы обратили внимание на работу тульской оборонки. Сегодня хочу заверить Вас, что тульские оборонные предприятия готовы выполнить любое решение Президента и Правительства.

Пользуясь возможностью, не могу не поблагодарить многотысячный коллектив предприятия, который в лихие 1990-е годы поверил мне, поверил той программе, которая была отработана и сегодня выполнена, которая позволила заводу подняться с колен, сегодня выполнять все задачи, которые необходимо решать по обороноспособности нашей страны.

И позвольте мне поблагодарить ещё двух людей, которые очень много сделали для тульской оборонки и продолжают это делать: это Сергей Викторович Чемезов, руководитель госкорпорации «Ростех», и генерал-лейтенант, Герой России Алексей Геннадьевич Дюмин.