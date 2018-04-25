В Туле приставы помогли посетителям МФЦ узнать о своих долгах

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

На базе городских МФЦ и в одном из тульских гипермаркетов судебные приставы провели акцию «Узнай о своих долгах». Все желающие узнали о наличии или отсутствии задолженностей с помощью «Банка данных исполнительных производств».

Также гражданам раздавались буклеты с подробным описанием, как пользоваться этим сервисом самостоятельно. Получить общедоступную информацию об исполнительном производстве можно по фамилии, имени, отчеству, дате рождения или наименованию юридического лица. Погасить долги можно прямо на сайте в удалённом режиме.

Информационная акция проводится приставами в преддверии сезона отпусков. Многие жители региона планируют поездки за границу, однако из-за непогашенных долгов поездка может не состояться. Сегодня ограничение на выезд за пределы страны имеют 22585 туляков. Снять ограничение можно, полностью погасив задолженность.