новости
новости
Регистрация
В Туле приставы помогли посетителям МФЦ узнать о своих долгах
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Туле приставы помогли посетителям МФЦ узнать о своих долгах

Сотрудники регионального Управления ФССП провели масштабную информационную акцию.

На базе городских МФЦ и в одном из тульских гипермаркетов судебные приставы провели акцию «Узнай о своих долгах». Все желающие узнали о наличии или отсутствии задолженностей с помощью «Банка данных исполнительных производств».

Также гражданам раздавались буклеты с подробным описанием, как пользоваться этим сервисом самостоятельно. Получить общедоступную информацию об исполнительном производстве можно по фамилии, имени, отчеству, дате рождения или наименованию юридического лица. Погасить долги можно прямо на сайте в удалённом режиме.

Информационная акция проводится приставами в преддверии сезона отпусков. Многие жители региона планируют поездки за границу, однако из-за непогашенных долгов поездка может не состояться. Сегодня ограничение на выезд за пределы страны имеют 22585 туляков. Снять ограничение можно, полностью погасив задолженность.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыдолгизадолженностиисполнительное производство
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы 26 апреля отключат электричество
На каких улицах Тулы 26 апреля отключат электричество
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.