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На фестивале «Дикая мята» будут работать спортивные площадки

На фестивале «Дикая мята» будут работать спортивные площадки

Напомним, фестиваль состоится 9-11 июня.

В рамках спортивной программы фестиваля будет действовать зона пляжных видов спорта, где посетители смогут поиграть в футбол, воллейбол, бадминтон, а также покататься на досках. Кроме того, на «Дикой мяте» пройдет чемпионат по кикеру.

 

Фестиваль «Дикая мята» пройдет 9−11 июня при поддержке Правительства Тульской области.

Помимо концертов, «Дикая мята» предлагает гостям множество других развлечений: от лекций и кинопоказов до спортивных и настольных игр.

9−11 июня на «Дикой мяте» выступит свыше 80 музыкантов из разных стран мира. Cреди уже объявленных участников — Земфира, Milky Chance (Германия), Brainstorm (Латвия), Mgzavrebi (Грузия), «Браво», Animal ДжаZ, Валентин Стрыкало, The Hatters, Mujuice, 25/17, Нейромонах Феофан, «Аффинаж», Brothers Moving (Дания), Lucille Crew (Израиль), Shuma (Белоруссия), Oligarkh, Yuko (Украина), Aveva (Израиль) и другие.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:00 +1
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Тульская область

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