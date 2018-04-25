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В мае начнутся профилактические остановки тульских водозаборов

В мае начнутся профилактические остановки тульских водозаборов

«Тулагорводоканал» обнародовал график профилактических остановок водозаборов и городских участков сети для подготовки к работе в зимних условиях 2018-2019 гг.

Сроки, указанные в графике, могут быть изменены в связи с производственной необходимостью.

Водозабор

Дата остановки

Время остановки

Медвенский

 

23 мая

8.00

24 мая

Окский

 

30 мая

8.00

31 мая

Непрейковский

6 июня

8.00

7 июня

Песоченский

 

20 июня

8.00

21 июня

Обидимский

 

27 июня

с 8.00 до 24.00

Упкинский

 

4 июля

8.00

5 июля

Масловский

 

18 июля

8.00

19 июля

Осетровский

 

1 августа

с 8.00 до 24.00

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:36 −4
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