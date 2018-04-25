В мае начнутся профилактические остановки тульских водозаборов
«Тулагорводоканал» обнародовал график профилактических остановок водозаборов и городских участков сети для подготовки к работе в зимних условиях 2018-2019 гг.
Сроки, указанные в графике, могут быть изменены в связи с производственной необходимостью.
|
Водозабор
|
Дата остановки
|
Время остановки
|
Медвенский
|
|
8.00
24 мая
|
Окский
|
|
8.0031 мая
|
Непрейковский
|
|
8.007 июня
|
Песоченский
|
|
8.0021 июня
|
Обидимский
|
|
с 8.00 до 24.00
|
Упкинский
|
|
8.005 июля
|
Масловский
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8.0019 июля
|
Осетровский
|
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с 8.00 до 24.00
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