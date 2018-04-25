В тульском Заречье сбили женщину, переходившую дорогу на красный

Фото УГИБДД по Тульской области.

24 апреля в Туле в 23.15 на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова 20-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» сбил пешехода. 31-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Женщина с различными травмами была госпитализирована.

Сотрудники ГИБДД Тульской области обращаются ко всем участникам дорожного движения и призывают их быть взаимно вежливыми на дороге: