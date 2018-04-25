Фото УГИБДД по Тульской области.
В тульском Заречье сбили женщину, переходившую дорогу на красный
Пострадавшую госпитализировали.
24 апреля в Туле в 23.15 на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова 20-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» сбил пешехода. 31-летняя женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Женщина с различными травмами была госпитализирована.
Сотрудники ГИБДД Тульской области обращаются ко всем участникам дорожного движения и призывают их быть взаимно вежливыми на дороге:
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