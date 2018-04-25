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В тульском Заречье сбили женщину, переходившую дорогу на красный
Фото УГИБДД по Тульской области.

В тульском Заречье сбили женщину, переходившую дорогу на красный

Пострадавшую госпитализировали.

24 апреля в Туле в 23.15 на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова 20-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» сбил пешехода. 31-летняя  женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Женщина с различными травмами была госпитализирована.

 

Сотрудники ГИБДД Тульской области обращаются ко всем участникам дорожного движения и призывают их быть взаимно вежливыми на дороге:

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:56 0
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