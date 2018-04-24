Фото из архива Myslo.
В Туле высаживают барбарисы и клены
На набережной Упы подготавливают склоны для посева белого клевера.
24 апреля сразу по нескольким адресам высаживают деревья и кустарники. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.
Специалисты управления по благоустройству совместно со специалистами территориальных округов высаживают 177 барбарисов около памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, 36 кленов — на площади 50-й Армии.
Кроме того, на набережной Упы подготавливают склоны для посева белого клевера.
В этом году в Туле будет высажено более 11,5 тысяч деревьев и кустарников и более 2 тысяч многолетних цветов.
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