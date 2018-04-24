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В Туле высаживают барбарисы и клены
Фото из архива Myslo.

В Туле высаживают барбарисы и клены

На набережной Упы подготавливают склоны для посева белого клевера.

24 апреля сразу по нескольким адресам высаживают деревья и кустарники. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

Специалисты управления по благоустройству совместно со специалистами территориальных округов высаживают 177 барбарисов около памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, 36 кленов — на площади 50-й Армии.

Кроме того, на набережной Упы подготавливают склоны для посева белого клевера.

В этом году в Туле будет высажено более 11,5 тысяч деревьев и кустарников и более 2 тысяч многолетних цветов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:13 +1
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