В Плеханово жители многоэтажки вторые сутки остаются без газа

В пос. Плеханово дом №8 по ул. Заводская сотрудники газовой службы в пятницу, 20 апреля, частично отрезали от газоснабжения. Сделано это было в связи с потенциальной опасностью для жизни и здоровья жителей. Под отключение попали пять квартир, расположенные на одном стояке.

За день до этого, 19 апреля, в ходе планового обследования жилого дома был выявлен факт несанкционированного выхода неизвестными на крышу и разрушение дымоходной трубы. Были составлены акты и переданы в газовую службу для отключения ресурса до устранения нарушения.

Восстановить дымоход теперь должна ООО "Плехановское УК".

В пятницу управляющей компании заверили, что в течение двух дней дымоход будет восстановлен. Но, как сообщают жители, за двое суток управляющая компания не приступила к ремонту.

– В управляющей компании ничего толком не поясняют. А мы вынуждены себя и детей кормить, запаривая еду кипятком из электрочайника. Пенсионерки кипятят воду в электрических самоварах и кипятильниками, – рассказал житель дома Евгений.