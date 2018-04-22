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В Плеханово жители многоэтажки вторые сутки остаются без газа

В Плеханово жители многоэтажки вторые сутки остаются без газа

Причина тому - разрушение дымохода на крыше дома.

В пос. Плеханово дом №8 по ул. Заводская сотрудники газовой службы в пятницу, 20 апреля, частично отрезали от газоснабжения. Сделано это было в связи с потенциальной опасностью для жизни и здоровья жителей. Под отключение попали пять квартир, расположенные на одном стояке.

За день до этого, 19 апреля, в ходе планового обследования жилого дома был выявлен факт несанкционированного выхода неизвестными на крышу и разрушение дымоходной трубы. Были составлены акты и переданы в газовую службу для отключения ресурса до устранения нарушения.

Восстановить дымоход теперь должна ООО "Плехановское УК". 

В пятницу управляющей компании заверили, что в течение двух дней дымоход будет восстановлен. Но, как сообщают жители, за двое суток управляющая компания не приступила к ремонту. 

– В управляющей компании ничего толком не поясняют. А мы вынуждены себя и детей кормить, запаривая еду кипятком из электрочайника. Пенсионерки кипятят воду в электрических самоварах и кипятильниками, – рассказал житель дома Евгений. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:17 +3
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