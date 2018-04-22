Туляков просят сообщить в ЕДДС адреса, где необходимо ликвидировать последствия непогоды

Главные управления по территориальным округам ликвидируют последствия непогоды. В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что жителям нужно звонить в ЕДДС и сообщать адреса, где ветер свалил деревья, рекламные конструкции и др.

Совместно с районными властями в работах участвуют городские спасатели.