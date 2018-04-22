новости
новости
Регистрация
Туляков просят сообщить в ЕДДС адреса, где необходимо ликвидировать последствия непогоды

Туляков просят сообщить в ЕДДС адреса, где необходимо ликвидировать последствия непогоды

Телефоны ЕДДС: 47-20-34,47-20-37, 1391.

Главные управления по территориальным округам ликвидируют последствия непогоды. В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что жителям нужно звонить в ЕДДС и сообщать адреса, где ветер свалил деревья, рекламные конструкции и др.
 
Совместно с районными властями в работах участвуют городские спасатели.
 
Телефоны ЕДДС: 47-20-34,47-20-37, 1391.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
скандинавский циклон
Место
Тула
Прочее
Тульская ЕДДС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой в ДТП столкнулись три легковушки и маршрутка
Под Тулой в ДТП столкнулись три легковушки и маршрутка
Вода в дома Южной части Тулы вернется не раньше ночи
Вода в дома Южной части Тулы вернется не раньше ночи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.