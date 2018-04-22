Туляков просят сообщить в ЕДДС адреса, где необходимо ликвидировать последствия непогоды
Телефоны ЕДДС: 47-20-34,47-20-37, 1391.
Главные управления по территориальным округам ликвидируют последствия непогоды. В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что жителям нужно звонить в ЕДДС и сообщать адреса, где ветер свалил деревья, рекламные конструкции и др.
Совместно с районными властями в работах участвуют городские спасатели.
Телефоны ЕДДС: 47-20-34,47-20-37, 1391.
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