новости
новости
Регистрация
Вода в дома Южной части Тулы вернется не раньше ночи

Вода в дома Южной части Тулы вернется не раньше ночи

Напомним, сегодня утром на водозаборе произошла авария – порыв трубы диаметром 800 мм.

Аварийные работы на Масловском водозаборе будут завершены примерно к 21 часу вечера. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

Напомним, сегодня утром на водозаборе произошла авария – порыв трубы диаметром 800 мм.

Из-за этого в южной части Тулы вода подается с перебоями и 

Авария затронула Центральный, Советский и Привокзальный районы, п.Скуратово и Косая гора. Прекращена подача воды в д. Берники в военный городок и д. Селиховое. 
 
Сейчас на водозаборе ведутся аварийные работы. 
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщается на сайте АО «Тулагорводоканал».
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:49 +2
Другие статьи по темам
Событие
коммунальная авариянет воды
Место
ТулаМасловский водозабор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков просят сообщить в ЕДДС адреса, где необходимо ликвидировать последствия непогоды
Туляков просят сообщить в ЕДДС адреса, где необходимо ликвидировать последствия непогоды
Скандинавский циклон в Тульской области: последствия
Скандинавский циклон в Тульской области: последствия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.