Вода в дома Южной части Тулы вернется не раньше ночи
Напомним, сегодня утром на водозаборе произошла авария – порыв трубы диаметром 800 мм.
Аварийные работы на Масловском водозаборе будут завершены примерно к 21 часу вечера. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе администрации Тулы.
Напомним, сегодня утром на водозаборе произошла авария – порыв трубы диаметром 800 мм.
Из-за этого в южной части Тулы вода подается с перебоями и
Авария затронула Центральный, Советский и Привокзальный районы, п.Скуратово и Косая гора. Прекращена подача воды в д. Берники в военный городок и д. Селиховое.
Сейчас на водозаборе ведутся аварийные работы.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщается на сайте АО «Тулагорводоканал».
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