Вода в дома Южной части Тулы вернется не раньше ночи

Напомним, сегодня утром на водозаборе произошла авария – порыв трубы диаметром 800 мм.

Аварийные работы на Масловском водозаборе будут завершены примерно к 21 часу вечера. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

Напомним, сегодня утром на водозаборе произошла авария – порыв трубы диаметром 800 мм.

Из-за этого в южной части Тулы вода подается с перебоями и

Авария затронула Центральный, Советский и Привокзальный районы, п.Скуратово и Косая гора. Прекращена подача воды в д. Берники в военный городок и д. Селиховое.

Сейчас на водозаборе ведутся аварийные работы.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа, сообщается на сайте АО «Тулагорводоканал».