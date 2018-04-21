новости
новости
Регистрация
В Туле проверили состояние 753 дворов

В Туле проверили состояние 753 дворов

Сегодня, 21 апреля, в рамках общеобластного субботника, инспекторы УАТН провели рейды по дворовым территориям.

Протоколы составлялись на управляющие компании, которые содержат территории в ненадлежащем состоянии, и на которых при этом не проводились работы в рамках субботника.

Было проверено 753 дворовые территории. Так, выявлено 511 территорий без нарушений; на 72 дворовых территориях работали сотрудники УК и жители; 35 дворов - с нарушениями содержания, наличием мусора. На управляющие компании, ответственные за данные территории, были составлены протоколы об административном правонарушении.

Также по 135 дворам, которые были убраны, но на территориях которых складированы мешки с мусором и листвой, инспекторами УАТН выданы требования на вывоз мусора до среды.

Жители всех округов города Тулы приняли активное участие в уборке дворов – работы проводились на Н. Руднева, ул. Галкина, ул. Пузакова, ул. Кутузова, ул. Дементьева, ул. Дм. Ульянова, ул. Лейтейзена, ул. Благовещенская, ул. Первомайская и т.д.

вчера, в 22:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
дворыпроверкауправляющие компании
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фоторепортаж: В Туле прошла Международная выставка кошек
Фоторепортаж: В Туле прошла Международная выставка кошек
В Тульской области могут закрыть некоторые хостелы
В Тульской области могут закрыть некоторые хостелы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.