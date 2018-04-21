В Тульской области могут закрыть некоторые хостелы

В соответствии с этим законом, владельцы хостелов, находящихся в жилых домах, должны будут получить согласие всех жильцов дома на осуществление гостиничных услуг.

Причем, любой собственник, который живет в квартирах, прилегающих к хостелу, может заблокировать его размещение. Те хостелы, которые были созданы до вступления закона в силу, должны будут пройти эту процедуру заново. Так, некоторые хостелы будут закрывать.