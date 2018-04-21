новости
новости
Регистрация
В Тульской области могут закрыть некоторые хостелы

В Тульской области могут закрыть некоторые хостелы

В России могут принять закон, регулирующий размещение хостелов в жилых домах, сообщает «Российская газета».

В соответствии с этим законом, владельцы хостелов, находящихся в жилых домах, должны будут получить согласие всех жильцов дома на осуществление гостиничных услуг.  

Причем, любой собственник, который живет в квартирах, прилегающих к хостелу, может заблокировать его размещение. Те хостелы, которые были созданы до вступления закона в силу, должны будут пройти эту процедуру заново. Так, некоторые хостелы будут закрывать.

вчера, в 22:03 +1
Другие статьи по темам
Событие
хостелзакрытие хостелов
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле проверили состояние 753 дворов
В Туле проверили состояние 753 дворов
В Туле ограничат движение в Центральном переулке
В Туле ограничат движение в Центральном переулке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.