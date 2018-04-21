В Тульской области могут закрыть некоторые хостелы
В России могут принять закон, регулирующий размещение хостелов в жилых домах, сообщает «Российская газета».
В соответствии с этим законом, владельцы хостелов, находящихся в жилых домах, должны будут получить согласие всех жильцов дома на осуществление гостиничных услуг.
Причем, любой собственник, который живет в квартирах, прилегающих к хостелу, может заблокировать его размещение. Те хостелы, которые были созданы до вступления закона в силу, должны будут пройти эту процедуру заново. Так, некоторые хостелы будут закрывать.
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