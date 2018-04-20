В Тёплом мужчина за день украл из магазинов 62 палки колбасы

Кадр из фильма "12 стульев"

В поселке Тёплое полицейские задержали мужчину, специализировавшегося на хищении продуктов питания из супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отделение полиции поступило сообщение от грузчика одного из магазинов. Он сообщил, что неизвестный пытался пронести мимо кассы 23 палки колбасы и пять упаковок рыбы. Заявитель попытался задержать вора, но тот бросил продукты и скрылся. Грузчик сообщил полицейским приметы злоумышленника, на территории посёлка был организован розыск подозреваемого.

Похожий по описанию мужчина был замечен на автостанции – он ожидал автобус, чтобы уехать из поселка. Подозреваемый был доставлен в отделение полиции для разбирательства. Во время проверки выяснилось, что 40-летний неработающий ранее судимый житель посёлка Волово специально приезжал в Тёплое для хищения продуктов.

В тот же день ему удалось вынести из двух торговых залов 62 палки колбасы. Похищенное обнаружено и изъято. В отделении полиции «Тёпло-Огарёвское» возбуждено и расследуется уголовное дело.