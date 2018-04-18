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Туляки вновь жалуются на нехватку автобусов в Скуратово

Туляки вновь жалуются на нехватку автобусов в Скуратово

Люди уже 25 лет пытаются наладить транспортное сообщение между поселком и остальной частью Тулы.

В редакцию Myslo обратились жители поселков микрорайона Скуратово с просьбой помочь в решении вопроса с общественным транспортом.

Люди уже 25 лет пытаются наладить транспортное сообщение между поселком и центром Тулы. За это время в администрацию Тулы жители написали не одно обращение. Во всех случаях ответ один и тот же: транспорта на маршруте достаточно. 

– По ул. Скуратовской столько автобусов и маршруток ездят: 30, 62, 25, 17, 27 и 27-а. А у нас только 27-а, да и их всего четыре автобуса на маршруте. Из них один регулярно ломается, и остается три. Интервал у них больше часа. Расписание часто не соблюдается, а по вечерам вообще не на чем уехать домой после работы, – возмущается жительница пос. Северный Вера Городничева. 

По ее словам, расписание составлено таким образом, что после шести часов вечера интервал движения составляет аж 2,5 часа! Три рейса подряд с шести вечера сходят с маршрута и отправляется в гараж, не доезжая до пос. Серверный.

– Мы, жители такого большого населенного пункта, ограничены в своих действиях: ни мы, ни наши дети не можем выехать в город ни в парк, ни в театр, ни в кружок, ни в кино, – говорит Вера Городничева.

В микрорайоне нет ни детского сада, ни школы, из-за этого многим приходится ездить в Тулу. 

– А зимой как? Когда мороз и нет автобуса. Это видеть надо, как детки дрожат на остановках, когда автобус в очередной раз задерживается, потому что водитель решил пообедать. Ну сделайте больше рейсов, и тогда водители будут обедать спокойно, и мы сможем добираться.

 

Красным отмечен участок дороги, по которой проезжает автобус 27А

Лишены транспортного сообщения сразу несколько населенных пунктов микрорайона: Зимаровка, Старо-Басово, Трудовой, Северный, Тихвинка, Восточный. Все они располагаются вблизи Варваровского проезда, ул. Центральной и ул. Володарского. 

– Столько транспорта рядом с нами, но почему нельзя несколько маршруток пустить по нашей улице? Им три километра к маршруту это прибавит – не так много, если ехать. А нам идти предлагают эти три километра по грязной обочине, у нас даже тротуара вдоль проезжей части нет!

Ранее администрация Тулы пускала по два рейса маршрутки №30 утром и вечером, но отведенное для них время следования совпадало с графиком автобуса. Частным перевозчикам стало невыгодно ездить, и они отказались от маршрута. 

– Если бы маршрутки пустили между расписанием автобуса, тогда бы и водителям было выгодно, и жителям удобно. С 62-м же эту проблему решили, часть из них ездит до Прилеп. Почему к нам не могут заезжать?

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:32 +4
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