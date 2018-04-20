Дети из Тульской области примут участие в молодежных Дельфийских играх России

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 апреля представители Тульской области отправились во Владивосток для участия в XVII молодежных Дельфийских играх России.

В состав делегации вошли 14 воспитанников тульских образовательных учреждений сферы культуры. Они будут участвовать в конкурсной программе по номинациям: «Изобразительное искусство», «Фотография», «Домра», «Скрипка», «Народные инструменты», «Сольное народное пение» и др.

Итоги творческих состязаний будут подведены 24 апреля.

Молодежные Дельфийские игры России проводятся с 1999 года, каждый раз их принимают разные города страны.

Дельфийские игры — это комплексные соревнования среди деятелей искусств высокого уровня мастерства.

В жюри, формируемое по каждой дисциплине, входят видные деятели культуры и искусства.