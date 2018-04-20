новости
новости
Регистрация
Работников тульских предприятий будут обучать бережливому производству

Работников тульских предприятий будут обучать бережливому производству

Об этом стало известно на совещании у министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрия Ломовцева.

Открывая совещание, министр отметил, что Тульская область стремится активно развивать уровень компетенций предприятий в сфере организации бережливого производства в рамках федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Совместно с ТГПУ имени Л. Н. Толстого разрабатывается целевая образовательная программа «Бережливое производство». Она позволит предприятиям обучить работников эффективным методам повышения производительности труда. Пройти обучение можно будет по индивидуально графику, в том числе без отрыва от производства.

Для предприятий – участников программы предусмотрено субсидирование затрат на организацию профессионального обучения, переподготовки и повышение квалификации работников. При этом программа «Бережливое производство» является модульной и может быть адаптирована к потребностям конкретного предприятия.

В ходе совещания представители промышленных предприятий высказали заинтересованность в скорейшем старте обучения и порекомендовали включить в программу курсы по развитию управленческих навыков, нормированию и охране труда, а также управлению рисками.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:37 0
Другие статьи по темам
Событие
минтопэнергоправительство Тульской областитульские предприятиясовещаниепрофессиональное обучение
Люди
Дмитрий Ломовцев
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новомосковская детская железная дорога 29 апреля откроет новый сезон
Новомосковская детская железная дорога 29 апреля откроет новый сезон
Алексей Дюмин поздравил с юбилеем прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова
Алексей Дюмин поздравил с юбилеем прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.