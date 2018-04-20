Работников тульских предприятий будут обучать бережливому производству

Об этом стало известно на совещании у министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрия Ломовцева.

Открывая совещание, министр отметил, что Тульская область стремится активно развивать уровень компетенций предприятий в сфере организации бережливого производства в рамках федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Совместно с ТГПУ имени Л. Н. Толстого разрабатывается целевая образовательная программа «Бережливое производство». Она позволит предприятиям обучить работников эффективным методам повышения производительности труда. Пройти обучение можно будет по индивидуально графику, в том числе без отрыва от производства.

Для предприятий – участников программы предусмотрено субсидирование затрат на организацию профессионального обучения, переподготовки и повышение квалификации работников. При этом программа «Бережливое производство» является модульной и может быть адаптирована к потребностям конкретного предприятия.

В ходе совещания представители промышленных предприятий высказали заинтересованность в скорейшем старте обучения и порекомендовали включить в программу курсы по развитию управленческих навыков, нормированию и охране труда, а также управлению рисками.