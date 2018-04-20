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Алексей Дюмин поздравил с юбилеем прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова

Алексей Дюмин поздравил с юбилеем прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова

Легендарному спортсмену, заслуженному тренеру и государственному деятелю исполнилось 60 лет.

Прославленный советский и российский хоккеист, многократный чемпион мира и Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России и государственный деятель Вячеслав Фетисов отмечает 60-летний юбилей.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил свои поздравления Вячеславу Александровичу: 

«Вы стали одним из самых известных хоккеистов мира, легендой и гордостью отечественного спорта. Сегодня Вы отдаете много сил и энергии развитию российского хоккея, пропаганде здорового образа жизни. Большого уважения заслуживают Ваша успешная законодательная деятельность и активная гражданская позиция, стремление служить интересам страны».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:05 +2
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