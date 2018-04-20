Погода в Туле 21 апреля: до 18 градусов тепла, лёгкий дождь и ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет переменная облачность. Ночью без осадков.

Днём небольшой, местами умеренный дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 3 мм). Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +3 до +8 градусов, днём – до 18 градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.