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В Туле хотят запретить левый поворот на улице Рязанской

В Туле хотят запретить левый поворот на улице Рязанской

Этот вопрос обсудили на заседании рабочей группы по мониторингу и анализу текущей дорожной ситуации.

В городской администрации 18 апреля состоялось заседание рабочей группы по вопросу городских пробок.

В ходе заседания обсуждались вопросы организации дорожного движения на улице Рязанской (в районе дома №7). В частности, речь шла о запрете левого поворота на данном участке автомобильной дороги при движении в сторону Новомосковского шоссе.

Принято решение рассмотреть возможность организации движения на участке с учетом вводимого ограничения.

Была высказана идея вместо запрета левого поворота сделать "заездной карман для поворота", чтобы желающие повернуть к дому №7 по ул. Рязанской не занимали левый ряд, а, наоборот, уходили направо и пересекали Рязанку по прямой под свой светофор.

Однако для этого потребуется уширить улицу в этом месте. Сейчас власти определяют, кому принадлежит земельный участок, и решают другие технические вопросы.

Также рабочая группа рассмотрела вопросы по регулированию работы ряда светофорных объектов. Участники заседания предложили изменить время работы фаз светофорных объектов на пересечении улиц Пролетарской и Демидовская Плотина, Демидовская Плотина и Октябрьской, Одоевского шоссе и улицы Маршала Жукова и ряду других адресов. Профильным специалистам было поручено провести анализ целесообразности данных нововведений.

В заседании рабочей группы приняли участие: начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин и его сотрудники, депутат Тульской гордумы Анастасия Дементьева, представители ГИБДД и «Тулгорэлектротранса», активисты движения «Свободная Тула».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:14 +7
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Тулаулица Рязанская

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