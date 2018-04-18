В Алексинском районе в реку сбросили медицинские отходы

Неподалеку от деревни Ламоново в речку Выпрейку были выброшены около 30 коробок просроченных больничных отходов: это были коробки с одноразовыми аспирационными катетерами. В каждой коробке находится по 500 катетеров. То есть всего получается около 15 тысяч катетеров. Также, как сообщают очевидцы, в реке плавают коробки с бумажными пакетами тоже «больничного» происхождения.

справка

Одноразовые аспирационные катетеры – это одноразовое медицинское приспособление для очистки дыхательных путей, ротовой полости и носоглотки пациента от секреции. Предназначен катетер для новорожденных, больных после операций, пациентов с заболеваниями дыхательной системы и прочих.