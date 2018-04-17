В новомосковском общежитии УК отрезала краны в душевых

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16 апреля в ходе оперативного совещания губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

К губернатору обратились жители Новомосковска — жильцы общежития по улице Пионерской. По их словам, 4 апреля на пятом этаже срезали все краны в душевых, и теперь водой можно пользоваться только на кухне. Сами помещения душевых требуют ремонта.

Глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев отметил, что 80% квартир — муниципальные.

По его словам, жители пятого этажа не предоставили доступ в душевые помещения для ремонта, поэтому управляющая компания прекратила подачу воды из-за угрозы обрушения несущих конструкций.

В настоящее время жители могут пользоваться отремонтированными душевыми на первом этаже. По словам Жерздева, в этом году запланирован ремонт указанных помещений пятого этажа за счет муниципального бюджета.