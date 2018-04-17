новости
новости
Регистрация
Тульские фонтаны готовят к запуску
Фото из архива Myslo.

Тульские фонтаны готовят к запуску

Работы выполняются подрядной организацией ООО «Электронная подпись.ru».

Сегодня, 17 апреля, стартовали работы по подготовке фонтанов к эксплуатации в весенне-летний период. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Подрядчик расконсервирует фонтанные комплексы, расположенные в сквере им. Л. Н. Толстого, возле монумента «Тулякам — героям Советского Союза вечная слава» и в сквере возле драмтеатра.

На сегодня запланированы следующие работы: демонтаж и монтаж вводных автоматов, продувка системы водопровода, ремонт силовых предохранительных шкафов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:39 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фонтаныподготовка к запуску

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Двое пьяных жителей Суворова разгромили детский парк
Двое пьяных жителей Суворова разгромили детский парк
На выезде из Тулы образовалась большая пробка
На выезде из Тулы образовалась большая пробка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.