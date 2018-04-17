Фото из архива Myslo.
Тульские фонтаны готовят к запуску
Работы выполняются подрядной организацией ООО «Электронная подпись.ru».
Сегодня, 17 апреля, стартовали работы по подготовке фонтанов к эксплуатации в весенне-летний период. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
Подрядчик расконсервирует фонтанные комплексы, расположенные в сквере им.
На сегодня запланированы следующие работы: демонтаж и монтаж вводных автоматов, продувка системы водопровода, ремонт силовых предохранительных шкафов.
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