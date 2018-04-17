Тульские фонтаны готовят к запуску

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 17 апреля, стартовали работы по подготовке фонтанов к эксплуатации в весенне-летний период. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Подрядчик расконсервирует фонтанные комплексы, расположенные в сквере им. Л. Н. Толстого , возле монумента «Тулякам — героям Советского Союза вечная слава» и в сквере возле драмтеатра.

На сегодня запланированы следующие работы: демонтаж и монтаж вводных автоматов, продувка системы водопровода, ремонт силовых предохранительных шкафов.