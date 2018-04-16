В Богородицке попрошайки устроили войну за место: видео

Кадр из видео.

Нешуточные страсти разгорелись в Богородицке. Пользователь Александр Лукин опубликовал в соцсетях интересное видео — попрошайки устроили разборки за место в ТЦ «Талисман». На кадрах видно, как пенсионерка прогоняет мужчину, который собирает деньги на лечение детей.

– Иди отсюда! — кричит пожилая женщина. — Ты здоровый мужик, иди работай! В Москве работы полно.

Она обвинила мужчину в том, что он мошенник и у него нет никаких детей. Не совладав с эмоциями, пенсионерка несколько раз ударила своего «конкурента» костылем.

Оба участника конфликта грозились вызвать полицию. Удалось ли прогнать бойкой пенсионерке «конкурента», не сообщается.



Видео Александра Лукина.