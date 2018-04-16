новости
новости
Регистрация
В Богородицке попрошайки устроили войну за место: видео
Кадр из видео.

В Богородицке попрошайки устроили войну за место: видео

Пенсионерка, не совладав с эмоциями, ударила мужчину костылем.

Нешуточные страсти разгорелись в Богородицке. Пользователь Александр Лукин опубликовал в соцсетях интересное видео — попрошайки устроили разборки за место в ТЦ «Талисман». На кадрах видно, как пенсионерка прогоняет мужчину, который собирает деньги на лечение детей.

– Иди отсюда! — кричит пожилая женщина. — Ты здоровый мужик, иди работай! В Москве работы полно.

Она обвинила мужчину в том, что он мошенник и у него нет никаких детей. Не совладав с эмоциями, пенсионерка несколько раз ударила своего «конкурента» костылем.

Оба участника конфликта грозились вызвать полицию. Удалось ли прогнать бойкой пенсионерке «конкурента», не сообщается.


Видео Александра Лукина.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:51 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицк
Прочее
попрошайкиконфликт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Охранник попался на краже деталей для оружия с Тульского оружейного завода
Охранник попался на краже деталей для оружия с Тульского оружейного завода
У кого из тульских областных депутатов самые богатые жёны
У кого из тульских областных депутатов самые богатые жёны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.