Охранник попался на краже деталей для оружия с Тульского оружейного завода

УФСБ России по Тульской области во взаимодействии с региональным УМВД и службой безопасности ПАО «Тульский оружейный завод» пресечен канал хищения комплектующих деталей к огнестрельному оружию.

Установлено, что в период с 1 января 2017 года по 27 мая 2017 года бывший сотрудник филиала ФГУП «Охрана» Управления Росгвардии по Тульской области, преследуя корыстную цель, похитил из производственных помещений ПАО «Тульский оружейный завод» комплектующие детали к огнестрельному оружию.

7 февраля 2018 года Центральным районным судом мужчина признан виновным в ч. 1 ст. 226 УК РФ (Хищение комплектующих деталей к огнестрельному оружию). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Апелляционным определением Тульского областного суда от 2 апреля 2018 года наказание смягчено до 3 лет лишения свободы, в остальном приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Обвинительный приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.