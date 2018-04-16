Тулячка Елизавета Заботина: «Я родилась в немецком концлагере»

Марина Ковсман. Фото Григория Морозова.

Во многих странах прошел День памяти жертв Холокоста. В Израиле в этот день каждый год на две минуты останавливается движение транспорта, все водители выходят из машин и дают длинный пронзительный гудок. Повсюду звучит траурная сирена. Люди замирают в почтительном и скорбном молчании. Во многих домах в этот день зажигают поминальные свечи.





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© Calend.ru юди замирают в почтительном и скорбном молчании. Во многих домах зажигают поминальные свечи.Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/570/ © Calend.ru





Источник:

© Calend.ru юди замирают в почтительном и скорбном молчании. Во многих домах зажигают поминальные свечи.Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/570/ © Calend.ru

В тульском еврейском благотворительном центре «Хасдей Нешама» накануне Дня памяти прошло собрание организации «Дети — жертвы фашизма». Увы, с каждым годом участников войны и ее свидетелей становится всё меньше. В память о погибших, замученных и тех, чье детство было искорежено войной, в общине зажгли свечи.

«Дети – жертвы фашизма» организовывались не по национальному принципу – какая разница, русский ты, украинец, белорус или еврей, если твое детство искорежила война?

Мы беседуем с Елизаветой Заботиной, которая родилась в немецком концлагере.

– Я родилась в войну, – рассказывает Елизавета Алексеевна. — Родители долго не говорили мне, почему в свидетельстве место моего рождения – город Кириц Германии. Тогда о многом молчали. Уже когда я стала взрослой, узнала всю эту страшную историю.

Родители жили в городе Сталин (теперь Донецк), и там снова война… Тогда, в 1942 году, фашисты захватили город, и мои родители в обозе пытались добраться до Брянской области – родины отца. Родители еще не знала тогда, что мама была беременна мной, с ними шел только мой старший братик.

На подходе к Брянской области нас нагнали фашисты, согнали на вокзал и как скот запихнули в «телячьи вагоны» (в них перевозили коров и телят). На полу была настелена солома, люди могли только стоять, оправлялись прямо там же, стоя…

Когда доехали до Германии, мать и отца разделили. Маму с моим братом определили в лагерь за колючей проволокой, кормили только брюквой, пить давали через раз… Тех, кто пытался убежать, живыми закапывали в траншею.

Через несколько месяцев мать забрали на принудительные работы в фермерское хозяйство. Она работала в поле. Там, в поле, я и родилась…

В 1945 году нас освободили советские войска. И мать, и отец пережили это жуткое время, прошли фильтрационные лагеря и вернулись на родину.

Я очень благодарна центру «Хасдей Нешама» за поддержку таких детей войны, как я, и за возможность собираться вместе.

…У меня в генах панический страх войны. Мои дедушка, бабушка и папа тоже были в гетто. Дедушка писал стихи на бланках свидетельств о смерти. Папе всю войну по ночам снились недоеденные оладьи с вареньем и счастливое детство на море…

Мне очень хочется надеяться, что новой войны не будет никогда.