Доходы тульских областных депутатов: У кого самый внушительный автопарк?

Депутаты Тульской областной Думы отчитались о доходах и собственности.

Myslo публикует рейтинг самых богатых на автомототранспорт депутатских семей.

На первое место по количеству единиц транспорта в этом году попал областной депутат Николай Попов, член комитета по экономической политике и финансам. У него их семь.

В его автопарке:

гидроцикл BOMBARDIER SEA-DOO-PXP 2007 г.в.

мототранспортное средство мотовездеход HONDA TRX 680FA 2006 г.в.

автоприцеп МЗСА 2007 г.в.

снегоход Ski-Doo Skandic SWT 600 E-Tec 2011 г.в.

автоприцеп МЗСА 2012 г.в.

автомобиль Toyota Land Cruiser 2002 г.в.

автомобиль легковой УАЗ 2008 г.в.

У супруги Николая Попова своего транспорта нет.

Второе место поделили семьи депутатов, в которых в собственности 6 единиц транспорта.

У депутата Сергея Артемьева, члена думского комитета по вопросам собственности и земельным отношениям в собственности:

погрузчик BOBCAT 2012 г.в.

мотоцикл Harley-Davidson 2011 г.в.

автомобиль Lincoln Navigator 2008 г.в.

прицеп 2009 г.в.

автомобиль Chevrolet Express 2012 г.в.

автомобиль Chevrolet Corvette 2008 г.в.

У областного депутата Александра Балберова в собственности:

прицеп МЗСА 2007 г.в.

автомобиль Mitsubishi L200 2017 г.в.

автомобиль Jeep Cherokee 2014 г.в.

три автомобиля УАЗ 1999 г.в.

У Михаила Грязева список такой:

автомобиль BMW 5351XDRIVE 2014 г.в.

гидроцикл Yamaha 2008 г.в.

два автоприцепа МЗСА 2008 г.в.

снегоболотоход TOURING 2008 г.в.

У супруги Михаила Васильевича в собственности Mercedes-Benz G350 2014 г.в.

У депутата Надежды Малазония и ее супруга также 6 единиц транспорта. У самой Надежды Николаевны:

автомобиль Chevrolet Aveo 2010 г.в.

автомобиль Mitsubishi Outlander 2013 г.в.

У супруга:

Lexus LX570 2011 г.в.

Kia Rio 2017 г.в.

и два автобуса Неман 2013 и 2014 г.в.

Довольно обширным и дорогостоящим автопарком обладает областной депутат Григорий Нуждихин. У него в собственности:

BMW X6M 2012 г.в.

BMW X5 M50D 2016 г.в.

BMW 750 LI XDRIVE 2016 г.в.

квадроцикл Yamaha YFM 2005 г.в.

мотороллер Yamaha 2007 г.в.

Полностью посмотреть декларации о доходах депутатов можно здесь.