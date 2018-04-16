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Доходы тульских областных депутатов: У кого самый внушительный автопарк?

Доходы тульских областных депутатов: У кого самый внушительный автопарк?

Депутаты Тульской областной Думы отчитались о доходах и собственности.

Myslo публикует рейтинг самых богатых на автомототранспорт депутатских семей.

На первое место по количеству единиц транспорта в этом году попал областной депутат Николай Попов, член комитета по экономической политике и финансам. У него их семь.

В его автопарке:

  • гидроцикл BOMBARDIER SEA-DOO-PXP 2007 г.в.
  • мототранспортное средство мотовездеход HONDA TRX 680FA 2006 г.в.
  • автоприцеп МЗСА 2007 г.в.
  • снегоход Ski-Doo Skandic SWT 600 E-Tec 2011 г.в.
  • автоприцеп МЗСА 2012 г.в.
  • автомобиль Toyota Land Cruiser 2002 г.в.
  • автомобиль легковой УАЗ 2008 г.в.

У супруги Николая Попова своего транспорта нет.

 

Второе место поделили семьи депутатов, в которых в собственности 6 единиц транспорта.

У депутата Сергея Артемьева, члена думского комитета по вопросам собственности и земельным отношениям в собственности:

  • погрузчик BOBCAT 2012 г.в.
  • мотоцикл Harley-Davidson 2011 г.в.
  • автомобиль Lincoln Navigator 2008 г.в.
  • прицеп 2009 г.в.
  • автомобиль Chevrolet Express 2012 г.в.
  • автомобиль Chevrolet Corvette 2008 г.в.

У областного депутата Александра Балберова в собственности:

  • прицеп МЗСА 2007 г.в.
  • автомобиль Mitsubishi L200 2017 г.в.
  • автомобиль Jeep Cherokee 2014 г.в.
  • три автомобиля УАЗ 1999 г.в.

У Михаила Грязева список такой:

  • автомобиль BMW 5351XDRIVE 2014 г.в.
  • гидроцикл Yamaha 2008 г.в.
  • два автоприцепа МЗСА 2008 г.в.
  • снегоболотоход TOURING 2008 г.в.

У супруги Михаила Васильевича в собственности Mercedes-Benz G350 2014 г.в.

У депутата Надежды Малазония и ее супруга также 6 единиц транспорта. У самой Надежды Николаевны:

  • автомобиль Chevrolet Aveo 2010 г.в.
  • автомобиль Mitsubishi Outlander 2013 г.в.

У супруга:

  • Lexus LX570 2011 г.в.
  • Kia Rio 2017 г.в.
  • и два автобуса Неман 2013 и 2014 г.в.

Довольно обширным и дорогостоящим автопарком обладает областной депутат Григорий Нуждихин. У него в собственности:

  • BMW X6M 2012 г.в.
  • BMW X5 M50D 2016 г.в.
  • BMW 750 LI XDRIVE 2016 г.в.
  • квадроцикл Yamaha YFM 2005 г.в.
  • мотороллер Yamaha 2007 г.в.

 

Полностью посмотреть декларации о доходах депутатов можно здесь.

 

 

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