Доходы тульских областных депутатов: У кого самый внушительный автопарк?
Депутаты Тульской областной Думы отчитались о доходах и собственности.
Myslo публикует рейтинг самых богатых на автомототранспорт депутатских семей.
На первое место по количеству единиц транспорта в этом году попал областной депутат Николай Попов, член комитета по экономической политике и финансам. У него их семь.
В его автопарке:
- гидроцикл BOMBARDIER SEA-DOO-PXP 2007 г.в.
- мототранспортное средство мотовездеход HONDA TRX 680FA 2006 г.в.
- автоприцеп МЗСА 2007 г.в.
- снегоход Ski-Doo Skandic SWT 600 E-Tec 2011 г.в.
- автоприцеп МЗСА 2012 г.в.
- автомобиль Toyota Land Cruiser 2002 г.в.
- автомобиль легковой УАЗ 2008 г.в.
У супруги Николая Попова своего транспорта нет.
Второе место поделили семьи депутатов, в которых в собственности 6 единиц транспорта.
У депутата Сергея Артемьева, члена думского комитета по вопросам собственности и земельным отношениям в собственности:
- погрузчик BOBCAT 2012 г.в.
- мотоцикл Harley-Davidson 2011 г.в.
- автомобиль Lincoln Navigator 2008 г.в.
- прицеп 2009 г.в.
- автомобиль Chevrolet Express 2012 г.в.
- автомобиль Chevrolet Corvette 2008 г.в.
У областного депутата Александра Балберова в собственности:
- прицеп МЗСА 2007 г.в.
- автомобиль Mitsubishi L200 2017 г.в.
- автомобиль Jeep Cherokee 2014 г.в.
- три автомобиля УАЗ 1999 г.в.
У Михаила Грязева список такой:
- автомобиль BMW 5351XDRIVE 2014 г.в.
- гидроцикл Yamaha 2008 г.в.
- два автоприцепа МЗСА 2008 г.в.
- снегоболотоход TOURING 2008 г.в.
У супруги Михаила Васильевича в собственности Mercedes-Benz G350 2014 г.в.
У депутата Надежды Малазония и ее супруга также 6 единиц транспорта. У самой Надежды Николаевны:
- автомобиль Chevrolet Aveo 2010 г.в.
- автомобиль Mitsubishi Outlander 2013 г.в.
У супруга:
- Lexus LX570 2011 г.в.
- Kia Rio 2017 г.в.
- и два автобуса Неман 2013 и 2014 г.в.
Довольно обширным и дорогостоящим автопарком обладает областной депутат Григорий Нуждихин. У него в собственности:
- BMW X6M 2012 г.в.
- BMW X5 M50D 2016 г.в.
- BMW 750 LI XDRIVE 2016 г.в.
- квадроцикл Yamaha YFM 2005 г.в.
- мотороллер Yamaha 2007 г.в.
Полностью посмотреть декларации о доходах депутатов можно здесь.