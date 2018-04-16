Тульских предпринимателей приглашают на онлайн-марафон «Деньги для дела»

Мероприятие пройдёт 18 и 19 апреля с 10.00 до 13.00 при поддержке Банка России.

«Деньги для дела» – шесть образовательных вебинаров для начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов, сообщает пресс-служба регулятора.

Участники узнают, какие требования предъявляют банки к бизнесу при решении вопроса о выдаче кредита и как им соответствовать, как происходит реабилитация бизнеса, если банковский счет заблокировали, как получить проектное финансирование или капитал через биржу и как защитить свой бизнес от движения валютного курса.

Делиться знаниями и отвечать на вопросы участников будут эксперты Банка России Московской биржи и различных профильных организаций. Кроме того, предприниматели-практики расскажут, как они используют различные финансовые инструменты в своем бизнесе.

Главная цель проекта – рассказать о новых возможностях, которые помогут предпринимателям в развитии бизнеса, а также ответить на вопросы участников вебинара. Узнать подробнее об онлайн-марафоне, темах, программе и зарегистрироваться можно здесь.