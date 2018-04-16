Как тулякам бесплатно попасть в «Артек»

Международный детский центр «Артек» и «Почта России» объявляют старт сразу трех творческих детских конкурсов, победители которых получат путевки в «Артек» на смены в течение всего 2018 года.

Дети в возрасте от 11 до 17 лет включительно смогут принять участие в следующих конкурсах:

Конкурс писем-сочинений «Почта, я хочу в «Артек»

С 16 апреля по 18 июня на конкурс будут приниматься рукописные творческие работы, отправленные по почте на адрес центрального офиса «Почты России»: 131000, Москва, Варшавское шоссе, 37, ФГУП «Почта России», с обязательной пометкой на конверте «на Конкурс «Почта, я хочу в «Артек».

Конкурс творческих работ «ПостОпочте»

С 16 апреля по 18 июня на рассмотрение принимаются творческие работы, размещенные участником в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна в обязательном порядке содержать хештег #постопочте.

Прием и оценка работ участников конкурса осуществляется в трех конкурсных номинациях: «О Почте с любовью», «POSTер», «ПочтоВидение».

номинация «О Почте с любовью» — номинация текстовых работ. В номинации принимаются текстовые сообщения (посты) с рассказами конкурсанта о роли почты в его жизни, о почтовых продуктах и услугах, которыми пользуется конкурсант, о работниках «Почты России», с которыми он знаком лично или общается при посещении отделений почтовой связи, и т. д. ; Формат и стилистика подачи текстового сообщения (поста) определяется конкурсантом;

; Формат и стилистика подачи текстового сообщения (поста) определяется конкурсантом; номинация «POSTер» — номинация иллюстрированных работ. В номинации принимаются художественно оформленные плакаты о Почте, ее роли в жизни общества вообще и жизни подрастающего поколения в частности. Работы могут носить как рекламный, так и декоративный характер. Формат и стилистика подачи работы определяется конкурсантом. Размещается фотоснимок работы;

номинация «ПочтоВидение» — номинация работ в стилистике любительского видео. В номинации принимаются работы, содержащие вокальное выступление конкурсанта с известной широкой аудитории песней на почтовую тематику (с упоминанием почтовых профессий, продуктов, услуг, процессов). Конкурсант вправе дать собственную версию песни, а также оформления конкурсной работы. Размещается полная версия работы.

Конкурс «Одна Почта — одна страна!»

Это новый конкурс, который стартует 16 апреля 2018 года и продлится до 10 декабря 2018 года. Каждый месяц в конкурсе будут разыгрываться от 5 до 9 бесплатных путевок в «Артек». На рассмотрение будут приниматься творческие фотоработы, отражающие роль Почты в жизни России. Работы могут носить репортажный, рекламный, декоративный характер. Формат и стилистика подачи работы определяется конкурсантом. Размещается фотоснимок, либо несколько фотоснимков, сделанных автором. Участвуют работы, размещенные участником в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна обязательно содержать хештег #однапочтаоднастрана!

Победители конкурсов, приезжая в «Артек», будут участвовать в новом большом проекте «Почты России» «Дверь синего цвета», направленном на популяризацию почтовых профессий и профориентацию подрастающего поколения. На базе «Артека» «Почта России» организует первую и единственную в мире на сегодняшний день действующую детскую почту для обмена почтовыми отправлениями между 9 лагерями «Артека». Детская почта будет иметь формат деловой игры, в которой победители творческих конкурсов, обладатели призовых путевок будут играть роль особых артековских почтальонов — почтовых комиссаров.

«Сотрудничество «Артека» с «Почтой России» ширится из года в год, — подчеркнул директор Международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак. — Почтовая тематика пользуется огромной популярностью у юных артековцев. Поэтому мы уверены, что новая идея «Почты России» — организовать единственную в мире детскую почту — именно в «Артеке» не только привлечет множество участников, но и будет способствовать сохранению традиций эпистолярного жанра, привлечению внимания подрастающего поколения к ценностям родного языка, истории и культуре».

«Почта России», со своей стороны, выражает заинтересованность в привлечении молодежи. Воспитание будущих профессионалов почтового дела нужно начинать со школы. Теперь талантливые и творческие ребята со всей страны смогут при поддержке «Почты России» не только присоединиться к дружной семье артековцев и посетить этот знаменитый лагерь, но и попробовать себя в самых популярных почтовых профессиях и в будущем стать настоящими почтовиками. Тематическая программа «Дверь синего цвета», разработанная «Артеком» и «Почтой России», позволит поддерживать интерес ребят к почтовому делу и после возвращения домой.

Положения о конкурсах опубликованы на сайте Международного детского центра «Артек» www.artek.org.