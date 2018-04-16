В Плавске разыскивают пропавшую девушку

В Плавске пропала 26-летняя Мария Александровна Гераськина. 12 апреля она ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. К поисках пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы каштановые до плеч.

Одежда: зеленая куртка, темно-синие джинсы, черные ботильоны.

С собой: черная сумка.