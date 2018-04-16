В Плавске разыскивают пропавшую девушку
Она пропала 12 апреля.
В Плавске пропала 26-летняя Мария Александровна Гераськина. 12 апреля она ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. К поисках пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 158 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы каштановые до плеч.
Одежда: зеленая куртка, темно-синие джинсы, черные ботильоны.
С собой: черная сумка.
Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8 (800)700−54−52 или 112; 02.
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