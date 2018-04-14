новости
новости
Регистрация
Житель Арсеньевского района дважды ударил ножом полицейского

Житель Арсеньевского района дважды ударил ножом полицейского

Пенсионер заключён под стражу, возбуждено и расследуется уголовное дело.

В среду, 11 апреля, следователем Суворовского МРСО СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя поселка Истьино Арсеньевского района. Мужчина обвиняется в совершении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, злоумышленник из-за личной неприязни, связанной с законными действиями сотрудника полиции, умышленно нанес оперативнику два удара ножом в область шеи.

Постановлением Одоевского районного суда Тульской области обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ходатайство поддержано прокурором в полном объеме.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делонападение на полицейскогоножевое ранениепрокуратура Тульской области
Место
Тульская областьАрсеньевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские школьники и студенты приняли участие в городском фестивале профессий
Тульские школьники и студенты приняли участие в городском фестивале профессий
Жители улицы М. Горького в Туле жалуются на огромную яму на дороге
Жители улицы М. Горького в Туле жалуются на огромную яму на дороге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.