Житель Арсеньевского района дважды ударил ножом полицейского

Пенсионер заключён под стражу, возбуждено и расследуется уголовное дело.

В среду, 11 апреля, следователем Суворовского МРСО СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя поселка Истьино Арсеньевского района. Мужчина обвиняется в совершении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, злоумышленник из-за личной неприязни, связанной с законными действиями сотрудника полиции, умышленно нанес оперативнику два удара ножом в область шеи.

Постановлением Одоевского районного суда Тульской области обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ходатайство поддержано прокурором в полном объеме.