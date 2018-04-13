Для скульптуры городового позировали туляки

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Рабочую модель скульптуры тульского городового готовят к отправке на завод. В настоящее время производится формовка – с модели снимаются гипсовые слепки.

По этим формам на заводе будут изготавливать детали из воска и холодной технологической смеси, с которых затем будет отлита скульптура в бронзе.

На изготовление модели ушло порядка 60 кг глины и небольшое количество пластилина. Сам каркас модели выполнен из металла. На формовку из гипса израсходовано 400 кг материала.

Как рассказала скульптор Марина Логунова, в ходе подготовки она изучила фотографии городовых начала XX века, провела консультации с музейными работниками, историками, частными коллекционерами, заказала китель городового.

По задумке автора, рядом с главным героем, олицетворяющим полицейского, стоит мальчик. Он восхищен статной фигурой и выправкой городового, пытается скопировать его походку и манеры.

Кстати, при создании рабочей модели позировали туляки.

Для скульптуры городового позировали двое мужчин, один из которых – казак. Образ мальчика списан с двух юных туляков.

Напомним, что в Туле к 300-летию полиции установят скульптуру городового. Высота композиции из бронзы — более двух метров. Ее планируется установить у здания УМВД на проспекте Ленина и открыть к 300-летию полиции в начале июня. Работы ведутся на спонсорские деньги.