В Тульской области на мосту через Красивую Мечу будет приостановлено движение
С 14 по 23 апреля там будут проводиться аварийно-восстановительные работы.
В настоящее время
Для обеспечения безопасности движения по существующему мосту необходимо выполнить аварийно-восстановительные работы. Для этого необходимо закрыть движения по нему с 14 по 23 апреля 2018 года.
По завершении работ на мосту будут введены ограничения по разрешенной максимальной массе до 3,5 тонн.
Движение по существующему мостовому переходу будет окончательно закрыто с 10 июня 2018 года. После 1 сентября 2018 года движение будет открыто уже по новому мосту.