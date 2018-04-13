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В Тульской области на мосту через Красивую Мечу будет приостановлено движение

В Тульской области на мосту через Красивую Мечу будет приостановлено движение

С 14 по 23 апреля там будут проводиться аварийно-восстановительные работы.

В настоящее время в Ефремове ГУ ТО «Тулаавтодор» с привлечением подрядной организации продолжает работы по строительству нового моста через реку Красивая Меча на участке 95+575 км автомобильной дороги Лапотково-Ефремов взамен существующего аварийного мостового перехода.

Для обеспечения безопасности движения по существующему мосту необходимо выполнить аварийно-восстановительные работы. Для этого необходимо закрыть движения по нему с 14 по 23 апреля 2018 года.

По завершении работ на мосту будут введены ограничения по разрешенной максимальной массе до 3,5 тонн.

Движение по существующему мостовому переходу будет окончательно закрыто с 10 июня 2018 года. После 1 сентября 2018 года движение будет открыто уже по новому мосту.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:50 +1
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