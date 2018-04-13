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Поможем тулячке Анне Черняевой встать на ноги!

Поможем тулячке Анне Черняевой встать на ноги!

Диагноз 21-летней девушки – ювенильный ревматоидный артрит. Для того чтобы ходить, ей требуется несколько курсов дорогостоящих процедур.

Myslo уже писал об Анне Черняевой здесь

Диагноз 21-летней девушки – ювенильный ревматоидный артрит. Это болезнь хронического типа с процессом воспаления, поражающая суставы. Лечение (медикаментозная терапия и лечебная физкультура), которое девушке назначали врачи, не помогло. Единственный шанс снова ходить – пройти курс дорогостоящих процедур. Он может запустить процесс регенерации суставов с помощью введения стволовых клеток и дальнейшего их разрабатывания с помощью физических упражнений.

Анна прошла уже три этапа лечения. Чтобы встать на ноги, ей нужно еще минимум восемь сеансов. Они проводятся один раз в квартал на протяжении двух лет. Цена одной процедуры — 80 тысяч рублей.

Ближайшая процедура назначена на начало мая. До 30 апреля Анне необходимо собрать почти 80 тысяч рублей. Уже собрано 46 868 рублей, осталось 33 100 рублей. 

Если вы готовы помочь девушке в сборе средств, запишите реквизиты для перевода:

Карта Сбербанка: 4276 6600 1219 3256 (Черняева Анна Константиновна)

Наименование банка-получателя: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула
БИК 047003608
Корсчет 30101810300000000608
ИНН 7707083893
КПП 710702001

Кошелек Web money:

R010970060849

Страница Анны в ВК: https://vk.com/id62920208

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 12:15 +3
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