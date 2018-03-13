Поможем тулячке Анне Черняевой встать на ноги!

Фото из личного архива Анны Черняевой.

В жизни каждого человека случаются ситуации, когда без помощи ближнего он не в состоянии преодолеть свалившиеся на его плечи трудности. Для Анны Черняевой такой момент настал сейчас. Ее история — из первых уст.

– Проблемы со здоровьем у меня были с детства. В два года и восемь месяцев в результате неудачного падения я сломала ногу. Врачи районной больницы диагностировали перелом, но позже выяснилось, что это повлекло за собой отечность, повышение температуры и аллергию на жаропонижающие. В пять лет мне поставили диагноз ювенильный ревматоидный артрит. Это болезнь хронического типа с процессом воспаления, поражающая суставы. Лечение ограничивалось только назначением лекарств и лечебной физкультурой, что, собственно, не давало положительного эффекта. При этом боли в суставах были страшными. Отсутствие грамотного лечения повлекло за собой необратимые изменения в суставах, из-за чего в шестилетнем возрасте я перестала ходить.



Анна старается жить обычной студенческой жизнью — встречается с друзьями, посещает другие города, музеи, праздничные мероприятия.

Я обращалась во множество клиник, консультировалась с врачами. Все как один говорили, что в моем случае поможет операция по замене суставов на эндопротезы. Но проводить вмешательство все специалисты отказывались: мол, из-за высокой степени остеопороза оно может только навредить.

Не так давно мне предложили еще один путь. Есть возможность запустить процесс регенерации суставов с помощью введения стволовых клеток и дальнейшего их разрабатывания с помощью физических упражнений. Я прошла уже три этапа лечения. Для того чтобы встать на ноги, мне необходимо еще минимум восемь сеансов, они проводятся один раз в квартал на протяжении двух лет.

Цена одной процедуры — 80 тысяч рублей.

На первую процедуру мне помогли собрать добрые люди. Тогда требовалось не 80 (как сейчас), а 500 тысяч рублей, т.к. меня госпитализировали, проводили полное обследование и курс реабилитационных программ. На вторую и третью процедуру я смогла заработать самостоятельно. Но сейчас я учусь, и времени на работу с достойной заработной платой у меня попросту нет.

Немного подрабатываю, но этих денег недостаточно. Живу вдвоем с мамой, она пенсионерка, и ее дохода хватает только на удовлетворение элементарных потребностей. Метод лечения в медицине новый, поэтому благотворительные фонды не могут помочь в сборе средств. Да и очереди в них есть, причем из людей, имеющих куда более серьезные заболевания. Поэтому я обращаюсь за помощью к вам, туляки. Надеюсь, благодаря вашей поддержке у меня появится пусть маленький, но все же шанс на полное выздоровление. Я очень хочу сновать ходить!

Ближайшая процедура назначена Анне на начало мая. До 30 апреля ей необходимо собрать 80 тысяч рублей. Если вы готовы помочь девушке в сборе средств, запишите реквизиты для перевода:

Карта сбербанка: 4276 6600 1219 3256 (Черняева Анна Константиновна)

Наименование банка получателя: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула

БИК 047003608

Коррсчет 30101810300000000608

ИНН 7707083893

КПП 710702001

Кошелек Web money:

R010970060849