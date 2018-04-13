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В Узловой заведующая детским садиком осуждена за мошенничество
Фото bryansktoday.ru

В Узловой заведующая детским садиком осуждена за мошенничество

Женщина фиктивно устроила на работу свою дочь и получала за нее зарплату.

Узловский городской суд признал виновной 46-летнюю местную жительницу по статье «Мошенничество».

Женщина занимала должность заведующей детским садом №38 и, пользуясь служебным положением, фиктивно устроила на работу свою дочь. Причем сразу на две должности: младшего воспитателя и по совместительству дворника. Женщина вносила в табель рабочее время и 3 месяца получала за нее зарплату — в общей сложности 17 815,59 рублей.

Причиненный ущерб уже бывшая заведующая добровольно возместила.

Приговором суда женщине назначен штраф — 110 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:33 +2
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УзловаяТульская область

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