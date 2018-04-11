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Под массовым захоронением в центре Тулы обнаружили печь
Фото Алексея Пирязева.

Под массовым захоронением в центре Тулы обнаружили печь

Руководитель археологической экспедиции, археолог Алексей Свиридов рассказал о новой находке ученых при раскопках в центре Тулы - печи для производства извести.

- Когда мы начали копать, то обнаружили гробы, на которых была известь (подробнее об этом Myslo писал здесь, — прим.авт.). Появилось предположение, что погребения могут быть связаны с эпидемией (эта информация вызвала серьезную обеспокоенность туляков, — прим.авт.), потому что известь использовали, чтобы нейтрализовать инфекцию. Сейчас мы, наконец, полностью изучили кладбище и пошли ниже.

Под погребением мы обнаружили печь для производства извести, а рядом была яма, где ее гасили. То есть это был комплекс.

Все погребения, которые мы обнаружили, находятся выше уровня печи, то есть людей хоронили уже после того, как была сооружена печь. Соответственно эти захоронения были сделаны не ранее 1760 года.

Как утверждают краеведы и археологи Тулы, в 1775 году вышел указ Екатерины II запретить в центре города хоронить и сделать специальные кладбища. Кладбище около Крестовоздвиженской церкви в это число не входило. Храм продолжал действовать, но кладбище нет.

Поэтому известь, которую мы нашли, связана именно со строительством церкви, а не с кладбищем, — заключил Алексей.

Отметим, что археологи извлекли из земли около 60 гробов. Степень сохранности у всех разная, те, которые способны выдержать транспортировку, будут вместе с останками направлены на антропологическую экспертизу. Остальные же будут переданы церкви.

Их перезахоронят по православному обряду.
 

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Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 1
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 2
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 3
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 4
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 5
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 6
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 7
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 8
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 9
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 10
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 11
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 12
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 13
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 14
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 15
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 16
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 17
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 18
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 19
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 20
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 21
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 22
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 23
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 24
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 25
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 26
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 27
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 28
Как идут археологические раскопки в центре Тулы, Фото: 29
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