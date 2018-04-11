В 2018 году в Туле расселят 36 аварийных многоквартирных домов

Фото из архива Myslo.

Всего же по состоянию на 9 апреля в региональном центре имеют статус аварийных 276.

За 2010-2017 годы в Туле было построено 14 многоквартирных домов, в которые переселились 806 семей (1876 человек).

О планах по переселению жителей из аварийного фонда в 2018 году сегодня рассказала журналистам председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации города Манана Двали.

По ее словам, в этом году новоселье ожидают 300 семей, проживающих в 36 аварийных домах (11,7 тыс. квадратных метров). Всего в Туле 276 таких домов, но в первую очередь будут расселены жители из домов, представляющих реальную угрозу жизни и здоровью людей.

В этот же список вошли также дома, расположенные в историческом центре Тулы. Их шесть, большая часть жителей готова к переезду.

Варианты для расселения 36 домов станут известны после проведения аукциона по приобретению квартир в новостройках. Предполагается, что это будут квартиры в домах, введенных в эксплуатацию в 2017-2018 годах. Предварительные переговоры с ведущими застройщиками Тулы уже проведены.

Планируемый срок передачи благоустроенных квартир – 1 июля – 30 ноября 2018 года. Объем финансирования — 616 млн рублей, из них 405 млн рублей – средства регионального бюджета, а остальные из городской казны.