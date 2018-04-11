В Туле стартовало первенство России по рукопашному бою

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В спортивном комплексе «Новое поколение» состоялось торжественное открытие первенства России по рукопашному бою среди юношей и девушек 16-17 лет, а также совершеннолетних спортсменов в возрасте до 21 года.

Участников соревнований приветствовал председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев. Он отметил, что рукопашный бой воспитывает спортивный дух и волю к победе, пожелал спортсменам крепкого здоровья и новых достижений.

В соревнованиях принимают 466 участников из 46 субъектов Российской Федерации. Финальные поединки пройдут 12 апреля, с 10 до 16 часов, вход на соревнования свободный. Лучшие спортсмены выступят на Первенстве мира по рукопашному бою, которое состоится в Туле в сентябре.