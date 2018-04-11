новости
новости
Регистрация
В Туле стартовало первенство России по рукопашному бою
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле стартовало первенство России по рукопашному бою

В соревнованиях принимают участие 446 спортсменов из разных регионов страны.

В спортивном комплексе «Новое поколение» состоялось торжественное открытие первенства России по рукопашному бою среди юношей и девушек 16-17 лет, а также совершеннолетних спортсменов в возрасте до 21 года.

Участников соревнований приветствовал председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев. Он отметил, что рукопашный бой воспитывает спортивный дух и волю к победе, пожелал спортсменам крепкого здоровья и новых достижений.

В соревнованиях принимают 466 участников из 46 субъектов Российской Федерации. Финальные поединки пройдут 12 апреля, с 10 до 16 часов, вход на соревнования свободный. Лучшие спортсмены выступят на Первенстве мира по рукопашному бою, которое состоится в Туле в сентябре.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:54 +7
Другие статьи по темам
Событие
Первенство Россиисоревнования по рукопашному боюрукопашный бойспорткомплекс Новое поколение
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ремонт дорог в Донском потратят более 80 млн рублей
На ремонт дорог в Донском потратят более 80 млн рублей
Суд закрыл кинотеатр «Октябрь» за несоблюдение норм пожарной безопасности
Суд закрыл кинотеатр «Октябрь» за несоблюдение норм пожарной безопасности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.