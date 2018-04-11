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Инфографика: Что обязана делать ваша управляющая компания?
Графика Игоря Королева.

Инфографика: Что обязана делать ваша управляющая компания?

Myslo собрал для вас «разъяснялку» с перечнем обязательных работ коммунальщиков.

Общедомовое имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ. И даже если в договоре с УК какие-то услуги не прописаны, это не освобождает компанию от ответственности.

Попробуем разобраться, что включает в себя стандартная формулировка «услуги по содержанию жилья», за которые мы ежемесячно платим.

1

УК обязана создать условия для получения коммунальных услуг, т. е. поддерживать постоянную готовность инженерных сетей и приборов учета, входящих в состав общедомового имущества, для предоставления услуг, даже если у вас составлен прямой договор с ресурсоснабжающей организацией. Если до многоквартирного дома (МКД) вода, канализация, свет, газ или отопление поставляются, а в квартирах их нет, это вина УК.

2

Уборка снега с крыши – зона ответственности коммунальщиков. Если накопившаяся наледь повредит имущество или причинит вред здоровью, спрашивать будут с коммунальщиков.

3

УК не занимается полной заменой кровли, но текущий ремонт – в их компетенции.

4

УК должна поддерживать техническую исправность пожарных лестниц, отслеживать качество и состояние электропроводки, проверять состояние пожарной сигнализации, следить за тем, чтобы подвалы и чердаки не были захламлены и за исправным состоянием пожарных кранов и рукавов. Кроме того, УК должна прочищать вентиляционные каналы и проводить их текущий ремонт.

5

Управляющая компания должна следить за соблюдением норм освещенности и заменять вышедшие из строя лампы внутриподъездного освещения. По ГОСТу на лестничной клетке освещенность должна быть 10 люксов при использовании люминисцентных ламп и 3 люкса при эксплуатации ламп накаливания.
 

6

Температура воздуха в жилых комнатах в холодный период года должна составлять не менее 18 °C, в ванных комнатах – не менее 25 °C, в угловых помещениях квартир – на 2 °C выше.

7

 

По правилам, отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре ниже 8 °C на протяжении 5 дней подряд, завершается при температуре выше этого значения в течение такого же времени. В аварийных ситуациях продолжительность отключения сетей отопления и горячего водоснабжения должна определяться допустимым снижением температуры воздуха в жилых помещениях:

  • не более 16 часов – при температуре в помещениях не ниже 12 °C;
  • не более 8 часов – при температуре в помещениях не ниже 10 °C;
  • не более 4 часов – при температуре в помещениях не ниже 8 °C.
8

УК обязана: содержать систему канализации в рабочем состоянии и проводить текущий ремонт.

9

По закону управляющая компания должна:

  • ежедневно на первом и втором этажах МКД, в лифте и на площадке мусоропровода подметать пол мокрым веником;
  • 2 paзa в нeдeлю подметать мокрым веником полы на всех лестничных пролетах;
  • 2 раза в месяц мыть мокрой тряпкой подъезд целиком;
  • 1 paз в гoд мыть окна;
  • 1 paз в нeдeлю yбирать нa вхoдe в пoдъeзд;
  • 1 paз в гoд чиcтить двepи вхoдa в пoдъeзд, плaфoны, электрощитки;
  • 2 paзa в гoд мыть батареи и перила.
10

Если окна или двери в подъезде повреждены или закрываются неплотно – это должна отремонтировать УК. Если нарушения зафиксированы в холодное время года – устранить их нужно незамедлительно, в остальных случаях можно составить план восстановительных работ.

11

УК должна обрезать деревья и кустарники и удалять аварийные насаждения. В случае недоработок ущерб возмещает УК.

12

По закону бытовые отходы должны вывозить:

  • не реже 1 раза в 3 дня – при температуре воздуха до 14 °C;
  • ежедневно – при температуре воздуха выше 14 °C;
  • по мере накопления – нечистоты и помои неканализированных домовладений, крупногабаритные отходы.

Кроме того, теперь УК отвечает еще и за вывоз опасных отходов – ртутных градусников, батареек, аккумуляторов и т.д.

Она должна заключить договоры на утилизацию вредных отходов и оборудовать пункты сбора отходов прочными контейнерами, конструкция которых предотвращала бы попадание токсинов изнутри контейнера во внешнюю среду.

Запишите адрес


Пожаловаться на работу УК можно по следующим адресам:

  • Государственная жилищная инспекция Тульской области – Тула, пр. Ленина, 2. Тел. 24-51-60, gzi71@tularegion.ru
  • Прокуратура Тульской области – Тула, пр. Ленина, 55, тел. 36-43-07. delopro@prokuror-tula.ru
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