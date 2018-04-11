В здании тульского автовокзала произошёл учебный взрыв

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На проспекте Ленина, в здании городского автовокзала Тулы состоялось совместное тактико-специальное учение. Спасатели ГУ МЧС России по Тульской области совместно с сотрудниками министерства здравоохранения и министерства транспорта и дорожного хозяйства отрабатывали действия по ликвидации чрезвычайной ситуации и оказанию экстренной помощи пассажирам.

По легенде учений в зале ожидания здания тульского автовокзала произошел взрыв канистры с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате которого пострадали люди. К месту условного происшествия были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 4.

Спасатели с применением дыхательных аппаратов проникли в здание, провели полную проверку помещений. В итоге звеном газодымозащитной службы обнаружены трое пострадавших, которых вывели с использованием спасательного устройства дыхательного аппарата в безопасную зону.

Одновременно спасателями была проложена рукавная линия для тушения пожара, а персонал автовокзала организовал своевременную и грамотную эвакуацию людей, находящихся в здании. Учения позволили отработать задачи, максимально приближенные к реальной обстановке.