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В тульском ЗАГСе состоялся тренинг для молодожёнов

В тульском ЗАГСе состоялся тренинг для молодожёнов

Мероприятие было организовано совместно с городским «Кризисным центром помощи женщинам».

В тульском Дворце бракосочетания специалисты отдела по регистрации заключения брака совместно с сотрудниками «Кризисного центра помощи женщинам» организовали и провели тренинг «ГСЖ – готов к семейной жизни». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Цель мероприятия – формирование основ эффективного взаимодействия и установок на разрешение конфликтных ситуаций в семейных отношениях. Участниками тренинга стали молодые люди, подавшие заявление на регистрацию заключения брака.

Будущим молодожёнам рассказали о том, как создать доверительное пространство в отношениях, уметь взаимодействовать и слышать партнера. Организаторы надеется, что полученные на тренинге знания будут полезны тулякам в семейной жизни.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 +2
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Тула

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