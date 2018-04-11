В тульском ЗАГСе состоялся тренинг для молодожёнов

В тульском Дворце бракосочетания специалисты отдела по регистрации заключения брака совместно с сотрудниками «Кризисного центра помощи женщинам» организовали и провели тренинг «ГСЖ – готов к семейной жизни». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Цель мероприятия – формирование основ эффективного взаимодействия и установок на разрешение конфликтных ситуаций в семейных отношениях. Участниками тренинга стали молодые люди, подавшие заявление на регистрацию заключения брака.

Будущим молодожёнам рассказали о том, как создать доверительное пространство в отношениях, уметь взаимодействовать и слышать партнера. Организаторы надеется, что полученные на тренинге знания будут полезны тулякам в семейной жизни.