В преддверии Дня Победы в Тулу приедет Василий Лановой

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В этом году праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы, традиционно пройдут во всех районах Тульской области.

Региональный министр культуры Татьяна Рыбкина рассказала, что ко Дню Победы на территории области планируется провести 720 праздничных мероприятий. Для сравнения, в прошлом году их число составило 460. На площадях, в парках и скверах пройдут концерты, выступления хора ветеранов и флешмобы.

27 апреля в Тульском военно-историческом музее в кремле впервые пройдет культурно-патриотическая акция «Дорогами памяти, дорогами Победы. Спасенные реликвии». В ней примут участие Союз реставраторов России, который восстанавливает предметы, найденные тульскими поисковиками. После реставрации эти предметы передадут в музеи Тульской области.

На открытых площадках возле клубов, библиотек и других учреждений культуры будут организованы киносеансы ретрофильмов. 6 мая в кинобеседках покажут фильмы «3 дня до весны», «Защитники» и «Судьба человека». Также в мае в 3D-кинозалах пройдет региональная акция «Ночь Победы».

А 7 мая будет показан новый фильм «Собибор» о трагических событиях в одноименном нацистском лагере смерти.

Все фильмы туляки смогут посмотреть совершенно бесплатно.

Также в ретрокинотеатре «Майский» пройдут две недели военного кино.

8 мая состоится традиционная акция «Поезда памяти». В этот день пассажирами стилизованных составов из Белева и Черни станут ветераны Великой Отечественной войны, студенты и военнослужащие. По просьбе ветеранов, в этом году к акции присоединятся места воинской доблести: станции «Горбачево» в Плавском районе и Козлова Засека, где пройдут возложения цветов к мемориалам.

8 мая торжественное собрание пройдет в Тульском академическом театре драмы.

В театральном сквере лучшие творческие коллективы региона организуют несколько интерактивных тематических площадок.

В концертной программе примут участие коллектив Министерства обороны РФ и звезды военного кино. На данный момент известно, что одним из них станет актер Василий Лановой.

9 мая в концертном зале Тульской филармонии пройдет тематический концерт, в Дворянском собрании — музыкально-театральная композиция «В 6 часов вечера после войны». Вход на мероприятия в эти дни свободный.