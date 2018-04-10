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За сутки на тульских дорогах погибли два пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

За сутки на тульских дорогах погибли два пешехода

В одном из ДТП водитель скрылся с места происшествия. Разыскиваются очевидцы.

9 апреля в Тульской области произошло два ДТП, в которых погибли пешеходы. Об этом рассказали в региональном УГИБДД.

Так, в 00.10 на 16-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП 38-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области по тел: 8 (4872) 32-44-10, 32−30−86.

 

В 8.25 на 248-м километре автодороги М-4 «Дон» 61-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» сбил пешехода. 51-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:37 0
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