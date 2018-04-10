За сутки на тульских дорогах погибли два пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

В одном из ДТП водитель скрылся с места происшествия. Разыскиваются очевидцы.

9 апреля в Тульской области произошло два ДТП, в которых погибли пешеходы. Об этом рассказали в региональном УГИБДД.

Так, в 00.10 на 16-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП 38-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области по тел: 8 (4872) 32-44-10 , 32−30−86.

В 8.25 на 248-м километре автодороги М-4 «Дон» 61-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» сбил пешехода. 51-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

От полученных травм пешеход скончался на месте.