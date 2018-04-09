Тульские волонтеры стали «Послами Победы»

Они примут участие в организации праздничного парада и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге.

Трое жителей Тульской области стали победителями Всероссийского конкурса «Послы Победы». Юлия Куликова, Дмитрий Балябкин и Иван Кутищев вошли в число 200 победителей всероссийского конкурса, в котором приняли участие более 4000 кандидатов из разных городов нашей страны.

В рамках конкурса участники публиковали в социальных сетях посты, где искренне и эмоционально делились своими мнениями об участии в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

Победители примут активное участие в организации и проведении Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге 9 мая. Их обеспечат фирменной экипировкой, проживанием и питанием. Также предусмотрено обучение с участием экспертов, историков и ветеранов Великой Отечественной войны.