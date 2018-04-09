новости
новости
Регистрация
Болельщики смогут поддержать «Арсенал» на выезде в Краснодаре
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Болельщики смогут поддержать «Арсенал» на выезде в Краснодаре

Руководство клуба организует поездку на матч с раздачей бесплатных билетов.

ПФК «Арсенал» организует поездку болельщиков на матч «Краснодар – Арсенал». Встреча состоится в субботу, 14 апреля. Начало на стадионе «Краснодар» в 19.00.

Для поездки будут предоставлены комфортабельные автобусы. Цена поездки в оба конца составит 1200 рублей. Билеты на матч – бесплатные.

Отправление 13 апреля в 21.00 от музея самоваров (ул. Менделеевская, 8). Обратно – сразу после матча.

Прием заявок на поездку проводится в фирменном магазине ПФК «Арсенал» в торговых рядах Тульского кремля.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:38 +5
Другие статьи по темам
Событие
ПФК Арсеналматч Арсенал - Краснодарфутболвыездной матчРФПЛ
Место
ТулаКраснодар

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские волонтеры стали «Послами Победы»
Тульские волонтеры стали «Послами Победы»
В Туле снесли ветхие сараи и аварийный дом
В Туле снесли ветхие сараи и аварийный дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.