Болельщики смогут поддержать «Арсенал» на выезде в Краснодаре

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Руководство клуба организует поездку на матч с раздачей бесплатных билетов.

ПФК «Арсенал» организует поездку болельщиков на матч «Краснодар – Арсенал». Встреча состоится в субботу, 14 апреля. Начало на стадионе «Краснодар» в 19.00.

Для поездки будут предоставлены комфортабельные автобусы. Цена поездки в оба конца составит 1200 рублей. Билеты на матч – бесплатные.

Отправление 13 апреля в 21.00 от музея самоваров (ул. Менделеевская, 8). Обратно – сразу после матча.

Прием заявок на поездку проводится в фирменном магазине ПФК «Арсенал» в торговых рядах Тульского кремля.