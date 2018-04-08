Где в Туле 9 апреля отключат электроэнергию

9 апреля в Туле с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Хворостухина, 8, 6, 2;

ул. Бондаренко, 9

ул. М. Тореза, 3, 7, 9, 12

ул. Бундурина, 38 - киоск хлебобулочных изделий

ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.);

ул. Кобзева, 41-57, 67-81 (нечётн.), 38-56, 66-84 (чётн.);

ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн.);

9-й пр-зд, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.);

10-й пр-зд, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.);

11-й пр-зд, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.);

13-й пр-зд, 17-19;

19-й пр-зд, 1

Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47; Одоевское ш., 70-96 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.); 10-й пр-зд, 42-б, 42-в; 11-й пр-зд, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а; 12-й пр-зд, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а; 13-й пр-зд, 42-51

ул. Тихмянова, 43, 45, 47; Одоевское ш., 70-96 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.); 10-й пр-зд, 42-б, 42-в; 11-й пр-зд, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а; 12-й пр-зд, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а; 13-й пр-зд, 42-51 п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24; 2-й пр-зд, 1-10; ул. Станционная, 2-а, 3.