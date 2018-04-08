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Где в Туле 9 апреля отключат электроэнергию

Где в Туле 9 апреля отключат электроэнергию

Сотрудники «Тульских городских сетей» проведут плановые ремонтные работы.

9 апреля в Туле с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Хворостухина, 8, 6, 2;
  • ул. Бондаренко, 9
  • ул. М. Тореза, 3, 7, 9, 12
  • ул. Бундурина, 38 - киоск хлебобулочных изделий
  • ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.);
  • ул. Кобзева, 41-57, 67-81 (нечётн.), 38-56, 66-84 (чётн.);
  • ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн.);
  • 9-й пр-зд, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.);
  • 10-й пр-зд, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.);
  • 11-й пр-зд, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.);
  • 13-й пр-зд, 17-19;
  • 19-й пр-зд, 1
  • Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47; Одоевское ш., 70-96 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.); 10-й пр-зд, 42-б, 42-в; 11-й пр-зд, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а; 12-й пр-зд, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а; 13-й пр-зд, 42-51
  • п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24; 2-й пр-зд, 1-10; ул. Станционная, 2-а, 3.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:20 0
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